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Суд арестовал водителя Mersedes, ставшего виновником смерти целой семьи в ДТП

15.07.2020 / 13:50
Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога Антона Желепу, который устроил ДТП на Столичном шоссе 12 июля, в результате которого погибли 4 члена семьи.

Об этом шла речь на заседании суда 14 июля.

Судья Евгений Сидоров поддержал ходатайство прокурора. Сам Желепа на заседании суда отметил, что признает свою вину. Он сообщил, что отказался от услуг адвоката. Когда судья устанавливал личность подозреваемого, Желепа отметил, что официально нигде не трудоустроен, сказал, что женат и имеет троих детей.

Желепа подтвердил, что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

Прямая речь: "Все, что говорит прокурор, - правда. Можно, я не буду ничего говорить".

Прокурор Дарья Милюкова сказала журналистам, что Желепа сообщил следствию, что "ехал в магазин", но больше "ничего не помнит". У подозреваемого были взяты образцы на наличие наркотических веществ в организме, но результаты экспертизы пока не известны. На месте трагедии драгер показал 1,3 промилле алкоголя в крови Желепы.

Относительно автомобиля Mersedes, которым управлял подозреваемый, прокурор сообщила, что сейчас следствие проверяет две версии: что Желепа угнал авто и что владелец сам дал ему ключи.

По возрасту детей, ставших жертвами аварии, она уточнила, что погибла девочка 4 лет и мальчик 10 лет, еще один сын погибших в ДТП супругов - 14 лет - в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним: 12 июля в результате ДТП на Столичном шоссе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей. Правоохранители задержали 39-летнего водителя-правонарушителя.

Водитель "Мерседеса" столкнулся с другим авто, двигавшимся впереди в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Хюндай", в котором ехали пострадавшие. Драгер показал, что водитель был пьян.

УП выяснила, что мужчина, который был за рулем "Мерседеса", был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию.

Источник

суд, ДТП, Желепа
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