В Украине стабилизируется ситуация с распространением COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам министра, о стабилизации ситуации свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошлую неделю”.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил статистические данные: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидеры по количеству выявленных инфицированных - Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафовании заведений, которые не придерживаются карантинных ограничений. По его словам, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений питания, на них составлены 102 админпротокола.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 13 июля лабораторно подтверждены 54 133 случая заражения коронавирусом, из них за сутки 612.

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