Член ГРД Галина Чижик обеспечила себе стабильный доход, получив патент на отбор судей в ВС

Об этом информирует телеграм-канал t.me/sorosata

Чуть больше, 574 833 гривен, от предпринимательской деятельности получил ее муж Андрей Гевко, который на прошлых выборах неудачно баллотировался в парламент от партии "Голос", а сейчас работает в Центральной избирательной комиссии.

"Как оказалось, Галина Чижик владеет авторским правом на практику Общественного совета "доброчесності" с анализа на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности кандидатов на должности судей Верховного суда. То есть, на все критерии отбора судей наложен определённый патент и в недалеком будущем Чижик будет вправе требовать роялти с государства, так как отбор судей происходит по ее методичке", - сказано в сообщении.

Данный факт возмущает служителей Фемиды. "Член ГРД Галина Чижик оказалась самой хитросделанной из всех активистов. Пока Миша Жернаков бегает за грантами, Галя обеспечила себе будущий стабильный доход. Государство необдуманно делегировало ГРДшникам полномочия по выявлению соответствия судьями критериям доброчестности", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Между тем судьи отмечают, что члены ГРД таких критериев не разрабатывали и не внедряли. "ГРДшники, чтобы была возможность лоббировать кого нужно или завалить кого нужно, такие критерии не разрабатывали и не внедряли. ГРДшникам пригрозили их начальники и сказали, что хватит получать бонусы с судей за прохождение оценивания. ГРДшники, под давлением начальников и юристов, пишут критерии и презентуют их. В основу переписываются Бангалорские принципы", - подчеркивают авторы поста.

Галина Чижик получает авторские права на критерии. "Вот так, в один присест, Галина Чижик получила права на критерии доброчестности судей, которые прописаны в Бангалорских принципах. Теперь, применяя критерии доброчестности к судьям, Галине Чижик должны платить роялти. Как тебе такое, Илон Маск?.."- задаются вопросом судьи.

"И ещё один важный, но упущенный момент из биографии Чижик. За время бесплатного участия в ГРД она смогла заработать себе на хорошую квартиру в Киеве. С этим её и поздравляем!" - резюмируют авторы поста.