Паводок на Западе Украины: подтоплены 550 домов, разрушены 83 моста

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В 70 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (42), Черновицкая (19), Львовская (2), Тернопольская (7), подтоплены 550 домов (было 14 тыс. 456) (Ивано-Франковская (267), Черновицкая (163), Тернопольская (120); 1 объект социальной и бытовой сферы (было 18); затоплены 831 подвал (было 7 тыс. 225) (Ивано-Франковская (574), Черновицкая (217), Тернопольская (34), Львовская (6); 1 тыс. 898 приусадебных участков (было 22 тыс. 182) (Ивано-Франковская (1 тыс. 8), Черновицкая (679), Тернопольская (209), Львовская (2); разрушены 150,5 км автодорог (было 278,2) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08); 83 моста (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 582 км автодорог (было 653) и 220 мостов (было 265) Ивано-Франковская (541 км дорог и 206 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов)», - говорится в сообщении.

Всего на территории областей погибло – 3 человека (Ивано-Франковская область).

Силами ГСЧС спасены, эвакуированы (отселены) с начала работ – 2523 человека, в сутки откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб); доставлено для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 чел. и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 чел. о/с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета).

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