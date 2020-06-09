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В Николаеве стреляли на остановке, есть раненые

09.06.2020 / 15:54
В Николаеве на маршрутной остановке в Заводском районе произошла перестрелка, ранены два человека.

Об этом сообщает полиция Николаевской области

Дословно: "Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в мкрн Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00 7 июня.

Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке".

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник

перестрелка, остановка, Николаев
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