В Николаеве стреляли на остановке, есть раненые

Об этом сообщает полиция Николаевской области

Дословно: "Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в мкрн Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00 7 июня.

Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке".

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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