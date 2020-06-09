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Минздрав предупредил об опасности новой волны эпидемии

09.06.2020 / 15:23
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что "войну с COVID-19 мы еще не выиграли" и ухудшение статистики заражений коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом шла речь на его брифинге в воскресенье, 7 июня

Прямая речь: "Важно не путать смягчения с полной отменой карантинных мероприятий, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки".

Степанов отметил, что эпидемия возвращает свою мощь и в других странах. Например, в Германии уровень передачи вируса в последние дни превысил критические значения, Китае также объявил о возможности новой вспышки, о начале второй волны эпидемии заявила Южная Корея.

По словам министра, большое количество заболеваний фиксируется в Бразилии и Индии.

Учитывая вышесказанное, глава Минздрава обратился к украинцам с призывом не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами - пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Источник

Минздрав, Степанов, COVID-19
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