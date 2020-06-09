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В Черногории возобновят протестные крестные ходы

09.06.2020 / 16:32
В Черногории возобновят протестные крестные ходы
Протестные крестные ходы Источник: Reuters
Протестные крестные ходы в Черногории начались в конце 2019 года

В Черногории с 14 июня возобновят протестные крестные ходы Сербской Православной Церкви, прерванные из-за пандемии коронавируса.

Об этом митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) сказал в храме Воскресения Христова в Подгорице 8 июня, передает RTCG.

«Мы не позволим отобрать святыни, и крестные ходы продолжатся с Недели Всех Святых. Это значит со следующего воскресенья. <...> Верующие и духовенство с Недели Всех Святых снова продолжат служить молебны мира, братского согласия и примирения во всех храмах нашей Церкви, и в одно и то же время они пройдут крестным ходом по городам. Люди просят меня об этом, и я обязан уважать их», - заявил митрополит Амфилохий.

Он призвал власти и международное сообщество «остановить вирус братской ненависти и ненависти к Богу в Черногории, благодаря которому те, кто сейчас при власти, хотят и дальше властвовать».

«К сожалению, те, кто находятся у власти, продолжают поддерживать преступный закон и утверждают, что святыни, которые были построены здесь с апостольских времен и со времен святого императора Константина и императрицы Елены, принадлежат не народу, а им», – подчеркнул владыка.

Протестные крестные ходы в Черногории начались в конце 2019 года, после принятия парламентом Закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому государство становится владельцем церковного имущества Сербской Православной Церкви, включая земли, здания и святыни.

Массовые протестные акции верующих пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.

Источник: Inpress.ua
черногория
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