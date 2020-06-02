Войти | Зарегистрироваться
19:55

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ довольны назначением нового нунция и надеются на реализацию гаванских решений

02.06.2020 / 16:58
В РПЦ довольны назначением нового нунция и надеются на реализацию гаванских решений
Джованни д'Аниелло Источник: РИА Новости
Назначение нового нунция произошло в тот момент, когда отношения между Русской и Римско-католической церквями находятся на подъеме и реализуется много направлений сотрудничества

В Московском патриархате приветствовали назначение новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло.

Как сообщают «РИА Новости», Джованни д'Аниелло считается одним из наиболее опытных сотрудников внешнеполитического ведомства Святого престола.
«В Русской православной церкви с удовлетворением воспринимают факт назначения нового апостольского нунция в России в рамках той ротации, которая традиционно происходит в диппредставительствах Святого престола. Архиепископ Джованни д'Аниелло известен как опытный дипломат, имевший служение во многих странах самых разных регионов мира», - сказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, назначение нового нунция произошло в тот момент, когда отношения между Русской и Римско-католической церквями находятся на подъеме и реализуется много направлений сотрудничества.

«Не стоит забывать, что этот подъем связан с прошедшей в 2016 году встречей святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване, которая очертила целый ряд перспективных направлений сотрудничества, связанных с теми актуальными вызовами, перед которыми сегодня стоят все христиане. Это необходимость совместного отстаивания традиционных евангельских ценностей в современном обществе, по-прежнему актуальный вопрос поддержки христиан в тех регионах мира, где они сегодня терпят преследование», - подчеркнул представитель ОВЦС.
Он отметил, что архиепископ Джованни д'Аниелло имеет успешный опыт работы на направлении Ближнего Востока и Северной Африки в культурной, образовательной и др.сферах.

«Деятельность предшественников архиепископа д'Аниелло на его посту была весьма успешной и происходила в конструктивном взаимодействии с Русской православной церковью, с отделом внешних церковных связей, и мы уверены, что при новом нунции это взаимодействие продолжится и будет в столь же конструктивном русле», - заключил иеромонах Стефан (Игумнов).

Источник: Inpress.ua
рпц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.