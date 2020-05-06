Полиция просит опознать иконы, изъятые у преступников, грабивших храмы

Сотрудники правоохранительных органов просят владельцев опознать более 450 похищенных старинных икон, изъятых в ходе обысков преступной группы, которая на протяжении 2018-2020 годов грабила церкви в разных областях Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, видео украденных преступниками святынь опубликовано на сайте Национальной полиции в Тернопольской области.

«По предварительной информации, жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей», - отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что подозреваемые искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в 17-19 веках, ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали их на наличие камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна, и после этого похищали святыни.

В ходе проведения одновременно 14 обысков на территории Одессы, а также Хмельницкого и Киева, оперативники изъяли церковные предметы.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить владельцев святынь.

«Если вы узнали иконы и предметы церковной атрибутики, изъятые во время обысков, или знаете в каком храме или монастыре они сохранялись, звоните в управление стратегических расследований в Тернопольской области по телефонам: (0352) 27-12-23, 0969706513, 0977699350», - призвали правоохранители.