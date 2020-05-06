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В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания

06.05.2020 / 17:21
В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания
Фото из открытых источников Источник: The Jakarta post
Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено

В Словакии снимают ряд ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в том числе разрешено посещать храмы и проводить венчания, при условии соблюдения санитарных норм.

Об этом сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает «The Jakarta post».

Премьер пояснил, что богослужения в храмах и венчания будут снова разрешены, но при условии соблюдения санитарных норм.

Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено. В церквях должны быть обозначены места, где прихожане могут сидеть и стоять.

Другие групповые собрания по-прежнему запрещены, если только люди не живут в одной семье.

Источник: Inpress.ua
словакия, церковь, карантин
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