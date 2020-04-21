В Украине коронавирус обнаружили уже у 1074 медиков

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 20 апреля.

Прямая речь: "Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек. Из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника".

По словам Степанова, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 261 человека, из которых 16 детей и 43 медработника.

За сутки были госпитализированы 78 человек.

Напомним: по состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

При этом Степанов сообщил, что семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

19 апреля в Подольске Одесской области умер семейный врач, у которого был обнаружен COVID-19.

10 апреля в Закарпатской области от коронавируса умер врач.

4 апреля в Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.

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