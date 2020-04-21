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Радость праздника Пасхи поможет людям перенести карантин – Митрополит Варсонофий

21.04.2020 / 12:08
Радость праздника Пасхи поможет людям перенести карантин – Митрополит Варсонофий
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Он пожелал верующим, чтобы радость Воскресения Господнего пребывала в их сердцах, освещала их путь и помогала в жизни

Для верующего человека в словах о Воскресении Христовом – вера и весь смысл существования.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр) в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «Перший Козацький».

«Христос Воскрес! Сокрушилась крепость сатаны. Христос Воскрес! Как снег тает весной, так исчезла смерть. Она стала дверью для Царства Небесного. Христос Воскрес! Жизнь становится победной», – сказал владыка Варсонофий.

Он отметил, что от слов о Воскресении Христовом ликуют и радуются все верующие.

«Мы знаем, что слово Пасха и радость – нераздельны. Несмотря на сложные времена, карантинные ограничения, наши сердца полностью наполнены этой радостью Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Постараемся эту радость Воскресения Господа сохранить как можно дольше в нашей жизни, чтобы Господь дал нам терпение перенести эти сложные карантинные ограничения и более духовно чистыми выйти из этих испытаний», – призвал митрополит Варсонофий.

Он пожелал верующим, чтобы радость Воскресения Господнего пребывала в их сердцах, освещала их путь и помогала в жизни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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