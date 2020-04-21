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Минздрав: новая вспышка коронавируса может произойти через неделю после Пасхи

21.04.2020 / 12:49
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, когда ожидать новую вспышку коронавируса в Украине.

 Об этом сообщает телеканал "1+1".

По словам представительницы Минздрава, новую вспышку коронавируса прогнозируют через 5-10 дней после Пасхи, ведь многие украинцы, несмотря на карантинные ограничения, пошли в церковь, где могли заразиться. Такая ситуация уже наблюдалась после Вербного воскресенья.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть определенный опыт, на пятый-десятый день после такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости... Мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - подчеркнула она.

Микичак отметила, что несоблюдение карантина украинцами может повлиять на его продолжение.

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коронавирус, Минздрав
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