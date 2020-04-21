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В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая

21.04.2020 / 12:57
В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Преступника приговорили к двум годам тюрьмы

Суд вынес приговор злоумышленнику, который совершил кражу ковчега с мощами святителя Николая чудотворца из Крестовоздвиженского храма УПЦ в Виннице. Преступника приговорили к двум годам тюрьмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Факты» и Бюро судебной информации, мужчина имеет судимость за грабеж, а в 2006 году был осужден на 14 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Обвиняемый сказал, что увидел в храме деревянный ящик и похитил его. О содержимом он не знал и позднее подарил мощи знакомому.

Как сообщалось, 31 января 2020 года неизвестный вошел в Крестовоздвиженский храм Винницы и выкрал оттуда мощи святителя Николая Чудотворца. Уже на следующий день полиция задержала 37-летнего злоумышленника, личность которого установили с помощью записей с камер видеонаблюдения, и изъяла похищенный ковчег с мощами. В феврале ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца вернули в Крестовоздвиженский храм УПЦ Винницы.

Источник: Inpress.ua
мощи, Винница, УПЦ
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