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В Одессе УПЦ передала медикам защитные костюмы, респираторы и перчатки

21.04.2020 / 13:10
В Одессе УПЦ передала медикам защитные костюмы, респираторы и перчатки
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Как отметил наместник Свято-Пантелеимоновского монастыря, архиепископ Аркадий, все это должно помочь сохранить жизнь и здоровье медиков, которые находятся на острие борьбы с пандемией

Украинская Православная Церковь передала средства индивидуальной защиты Одесскому областному центру медицины катастроф для бригад скорой медицинской помощи Одесской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, от Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря, а также Свято-Георгиевского храма, храма святителя Спиридона и Адриано-Наталиевского храма врачам скорой помощи были вручены 500 защитных костюмов для выездов на вызова с предполагаемым заражением коронавирусной инфекцией, 300 защитных респираторов типа FP2, 50 защитных респираторов многоразового пользования, а также 5 тысяч резиновых перчаток. Кроме этого также были переданы различные расходные материалы.

Как отметил наместник Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря, архиепископ Овидиопольский Аркадий, все это должно помочь сохранить жизнь и здоровье медиков, которые находятся на острие борьбы с пандемией. 

Одесская епархия УПЦ соблюдает все правила карантина и рекомендаций Министерства Здравоохранения Украины и активно участвует в борьбе за здоровье всех граждан Украины, не только словами, но и делами.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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