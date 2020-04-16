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В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз

16.04.2020 / 17:14
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с количеством, которое было в дни перед введением карантина.

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введение карантина", -сказал премьер-министр на заседании правительства в среду, 15 апреля.

Также он отметил, что программа по помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок по финансированию временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно приостановили свой бизнес из-за карантина, будут выплачивать пособие на детей.

Источник

коронавирус, карантин, безработные, Шмыгаль
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