В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введение карантина", -сказал премьер-министр на заседании правительства в среду, 15 апреля.

Также он отметил, что программа по помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок по финансированию временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно приостановили свой бизнес из-за карантина, будут выплачивать пособие на детей.

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