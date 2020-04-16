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Глава МВФ представила план спасения глобальной экономики

16.04.2020 / 15:49
МВФ предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).

Программа предложена с целью усиления позиций глобальной экономики, страдающей от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств.

Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

"Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политки", - сказала Георгиева.

В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три главных приоритета.

"Прежде всего, это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения", - отметила глава Фонда. Она добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.

"Второе - поддержка средств к существованию. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев", - подчеркнула Георгиева. Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению. "Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше опять все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться", - отметила директор-распорядитель МВФ.

Однако, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии. "Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, нужно уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов", - отметила Георгиева.

Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.

Как сообщалось, по прогнозам МВФ, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится из-за последствий пандемии с 2,9% по итогам прошлого года до "минус" 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики мира, в том числе, США, Китай, страны Европейского Союза. При этом Украину также ожидает серьезное снижение реального ВВП - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года, прогнозируют в МВФ.

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коронавирус, МВФ, пандемия, глобальная экономика
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