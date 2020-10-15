Пандемия повредит экономике меньше, чем предполагалось - МВФ

Об этом заявила на брифинге 14 октября главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. Согласно прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

Главный экономист Фонда объяснила, что такая положительная динамика обусловлена ​​"менее пугающими" результатами роста по итогам второго квартала текущего года, а также признаками более мощного восстановления в третьем квартале.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Представитель МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году всего около 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

Международный валютный фонд несколько раз в год публикует прогнозы относительно развития мировой экономики, в которых описывает существующие тенденции и предусматривает показатели экономического роста в отдельных странах, регионах и в глобальном измерении.

Как сообщалось, МВФ улучшил прогноз относительно падения ВВП Украины в нынешнем году до минус 7,2% - вместо минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

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