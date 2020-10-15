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Пандемия повредит экономике меньше, чем предполагалось - МВФ

15.10.2020 / 09:48
Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Об этом заявила на брифинге 14 октября главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. Согласно прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

Главный экономист Фонда объяснила, что такая положительная динамика обусловлена ​​"менее пугающими" результатами роста по итогам второго квартала текущего года, а также признаками более мощного восстановления в третьем квартале.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Представитель МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году всего около 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

Международный валютный фонд несколько раз в год публикует прогнозы относительно развития мировой экономики, в которых описывает существующие тенденции и предусматривает показатели экономического роста в отдельных странах, регионах и в глобальном измерении.

Как сообщалось, МВФ улучшил прогноз относительно падения ВВП Украины в нынешнем году до минус 7,2% - вместо минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Источник

коронавирус, МВФ, пандемия
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