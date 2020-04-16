Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках

Об этом сообщил 15 апреля председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, профильный комитет решил учесть почти 12,5 тысячи редакционных поправок из 16 тысяч предложенных ко второму чтению законопроекта.

"По состоянию на сегодня большая часть поправок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они имеют редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - рассказал спикер ВР.

Председатель парламента добавил, что на следующей неделе профильный комитет приступит к подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению.

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