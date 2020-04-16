Войти | Зарегистрироваться
18:12

четверг,
16 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках

16.04.2020 / 17:58
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок к законопроекту об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

 Об этом сообщил 15 апреля  председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, профильный комитет решил учесть почти 12,5 тысячи редакционных поправок из 16 тысяч предложенных ко второму чтению законопроекта.

"По состоянию на сегодня большая часть поправок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они имеют редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - рассказал спикер ВР.

Председатель парламента добавил, что на следующей неделе профильный комитет приступит к подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению.

Источник

поправки, ВР, Разумков, банковский закон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.