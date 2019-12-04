Рада приняла в 1-м чтении законопроект 1210 с поправками в Налоговый кодекс

В частности, которые предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, а также повышение ряда рентных ставок.

Законопроект в первом чтении был поддержан 232 голосами при необходимых 226-ти; при этом за альтернативный законопроект 1210-1 нардепы отдали лишь 225 голосов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") обязался внести ко второму чтению законопроекта ряд компромиссных поправок, в том числе извлечь норму о повышении рентных ставок на добычу газа.

"Уже на сегодня мы в процессе открытого обсуждения - с присутствием в рабочих группах медиа, бизнеса, экспертов, Минфина и Госналоговой службы - уже достигли договоренностей, которые я как глава налогового комитета подам ко второму чтению", – сказал Гетманцев, представляя законопроект с парламентской трибуны во вторник, 3 декабря.

Он под стенограмму зачитал предполагаемые компромиссные поправки. В частности, в редакции ко второму чтению Гетманцев предлагает перенести введение концепции налогообложения прибыли контролированных иностранных компаний (КИК) на 2021 год, а также увеличить необлагаемый налогом лимит по КИК с EUR 1 млн до EUR 2 млн.

Помимо этого ко второму чтению Гетманцев намерен предложить исключить из законопроекта раскритикованные бизнесом нормы о налогообложении экспортных операций по ставке 20% НДС (облагать налогом разницу себестоимости и цену продажи), отмене положения о личной ответственности налоговых инспекторов, увеличении штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных даже по необлагаемым налогам и льготным операциям, налогообложении курсовых разниц.

Ставки по ренте на добычу железной руды должны быть ко второму чтению определены в размере, компромиссном для отрасли и государства. "Мы сегодня обсуждаем этот размер на уровне 12%", – отметил Гетманцев.

Ранее законопреокт под авторством Гетманцева 1210 вызвал оживленные дискуссии в комитете, после чего в парламенте был зарегистрирован альтернативный 1210-1 авторства Алексея Ковалева (фракция "Слуга народа"). Однако и этот законопроект был раскритикован в бизнес-кругах.

"Мы начали рассмотрение этого законопроекта несколько месяцев назад как раз с этой версии (1210 – ИФ), которая была худшей. Даже авторы это признали. Мы провели 50 разных заседаний, обещали бизнесу изменения… И вернулись к наихудшей версии", – сказала после принятия законопроекта Ольга Белькова (фракция "Батькивщина").

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