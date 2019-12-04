В Запорожье верующие УПЦ передали центру по профилактике и борьбе со СПИДом 18 тыс грн

В Запорожье верующие Украинской Православной Церкви передали областному центру по профилактике и борьбе со СПИДом сертификат на сумму 18 тыс грн для приобретения оборудования.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, сертификат передал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Мы наблюдаем, что отношение к вашим пациентам изменилось, в какой-то степени даже в лучшую сторону. Но, давайте задумаемся, с чем это связано? С пониманием проблемы или с равнодушием общества? Боюсь, что дело все-таки в равнодушии общества. К величайшему сожалению, сердца людей огрубели настолько, что уже утратили способность сочувствовать и сопереживать, принимать чужую беду как свою собственную. Даже такой страшной болезнью их уже не испугаешь. Напротив, практически каждый думает: «Слава Богу, что у меня нет такого диагноза». Но, кто может быть застрахован от того, что эта беда в какой-то момент не постигнет и его? Никто!

Мы рассказываем нашим прихожанам о тех, проблемах, которые переживают ваши пациенты, обращаемся к ним за помощью. Люди откликаются, таким образом, свидетельствуя о своей любви к тем, кто приходит к вам со своей болью», - сказал митрополит Лука, обращаясь к медицинскому персоналу центра.

Средства были собраны в рамках общественно-церковного проекта «Любовь милосердствует».

Визит владыки Луки в КУ «Запорожский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» был приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. День был учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.