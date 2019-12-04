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В Днепре освятили 11 колоколов для восстановленной звонницы

04.12.2019 / 15:31
В Днепре освятили 11 колоколов для восстановленной звонницы
Освящение колоколов Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Ириней поблагодарил настоятеля храма протоиерея Василия Синюка и прихожан за труды в деле украшения Благовещенского храма

В Днепре 3 декабря митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней и епископ Петропавловский Андрей совершили чин освящения колоколов для звонницы Благовещенского храма.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, после окропления одного из колоколов святой водой митрополит Ириней первым ударил в благовест. 

Затем епископ Андрей поднялся на колокольню, где освятил остальные 10 колоколов. После был совершен праздничный перезвон.

Владыка Ириней поблагодарил настоятеля храма протоиерея Василия Синюка и прихожан за труды в деле украшения Благовещенского храма.

*** Благовещенский храм, освящение которого состоялось в 1896 году, является памятником архитектуры местного значения. В 1933 году церковь закрыли и переоборудовали под складское помещение, чуть позже была разрушена колокольня и главный купол. Богослужения в церкви возобновилось во время немецкой оккупации города в 1943 году, и повторно храм уже не закрывался.

Источник: Inpress.ua
Днепр, УПЦ
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