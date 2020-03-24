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В Запорожье УПЦ передала 46 тыс грн на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких

24.03.2020 / 11:39
В Запорожье УПЦ передала 46 тыс грн на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких
Передача средств Источник: Центр информации УПЦ
Средства были собраны в рамках епархиального благотворительного проекта «Любовь милосердствует»

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви передала Запорожской областной клинической инфекционной больнице сертификат на сумму 46 тыс грн для ремонта аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимые для лечения осложнений коронавируса Covid-2019.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на Телеграм митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, средства были собраны в рамках епархиального благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

«В рамках проекта сегодня была оказана материальная помощь для приобретения вышедших из строя деталей дыхательных аппаратов. Мы передали сертификат на 46 тысяч гривен, необходимых для ремонта аппаратов ИВЛ, главному врачу больницы Шинкаренко В.Л. В результате этого в строй станут еще два дыхательных аппарата в отделении интенсивной терапии (реанимации) КУ «Областная клиническая инфекционная больница», крайне необходимых для лечения осложнений Covid-2019», – написал владыка Лука.

Как сообщалось ранее, митрополит Лука призвал Верховную Раду ввести ответственность за публикацию неправдивой и провокационной информации в период карантина в связи с коронавирусом.

 

Источник: Inpress.ua
упц, коронавирус
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