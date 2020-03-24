Митрополит УПЦ призвал ВР ввести ответственность за распространение неправдивой информации о коронавирусе

Митрополит Украинской Православной Церкви призвал главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народных депутатов дополнить постановление правительства о мерах по противодействию распространения коронавируса указаниями об ограничении информации относительно эпидемии коронавируса во время карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о необходимых изменениях в связи с распространением неправдивой информации в СМИ написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Куда страшнее самой болезни паника и ложь, которые распространяются быстрее самого вируса. Вся истерия и психоз вокруг COVID-19, по мнению экспертов, связаны, прежде всего, с тем, что эмоции преобладают над разумом», - подчеркнул митрополит Лука.

Архиерей отметил, что необходимо предпринять решительные меры для предотвращения распространения фейков в СМИ.

«В период карантина мы видим множество материалов, которые сеют панику, беспринципно и бездоказательно внушают недоверие и отчаяние. Убеждены, что во время карантина такие действия являются не только аморальными, но и преступными», – отметил иерарх.

Митрополит Лука призвал «использовать только достоверные источники. Каждая статья, сюжет, радионовость должны базироваться на фактах. Это значит, обязательно должен быть указан источник информации».

По мнению владыки, необходимо ввести «административную и уголовную ответственность за публикацию и распространение материалов, […] которые имеют неполный или провокационный характер. Не нарушая конституционные права журналистов при исполнении служебных обязанностей».

Также архиерей считает, что информировать население о текущем состоянии пандемии должны определенные органы государственной власти, которым нужно предоставить аккредитацию.