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Украинцам предложили написать в соцсетях почему они доверяют УПЦ

05.03.2020 / 13:28
Украинцам предложили написать в соцсетях почему они доверяют УПЦ
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Пользователям предлагается высказать свое мнение в комментариях

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил украинцам рассказать, почему они доверяют Украинской Православной Церкви.

Ответить на вопрос «Почему Вы доверяете Украинской Православной Церкви?» можно на официальных страницах Центра информации УПЦ в Facebook и Instagram.

«Почему Вы являетесь верующими именно Украинской Православной Церкви? Почему Вы доверяете Митрополиту Онуфрию?», - задают вопрос в Центре информации УПЦ.

Пользователям предлагается высказать свое мнение в комментариях. Свои ответы пишут пользователи соцсетей из разных регионов Украины, а также украинцы за-за рубежа.

Также в Центре информации УПЦ отметили, что в Украине действует более 12 тысяч приходов УПЦ. В прошлом году в крестном ходе ко Дню Крещения Руси приняли участие 300 тысяч верующих УПЦ. Миллионы верующих будут идти крестными ходами в день Торжества Православия в своих городах.

***На днях был обнародован социологический опрос Киевского международного института социологии, по результатам которого к Украинской Православной Церкви относятся положительно лишь 25,7% опрошенных украинцев.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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