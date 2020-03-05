Войти | Зарегистрироваться
14:30

четверг,
05 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Парламент назначил Тарана министром обороны

05.03.2020 / 13:19
Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду, 4 марта, проголосовали 285 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Источник 

ВР, министр обороны, Таран
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.