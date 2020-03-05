Шмыгаль: в Кабмине есть 4 вакансии

Об этом шла речь в выступлении премьера на заседании Верховной Рады 4 марта

Прямая речь: "У нас есть на сегодня 4 вакансии в действующем правительстве".

Шмыгаль также добавил, что он планирует расширить еще 2 направления в Кабмине и после конфуза, когда он забыл представить единственную женщину-кандидата на должность министра соцполитики Марину Лазебная, заявил, что в первую очередь "ведут переговоры с женщинами".

Напомним: в "Слуге народа" сообщили УП, что по состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке 15 фамилий.

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивают на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.

Источник