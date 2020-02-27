Минздрав ввел новый алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный главным санитарным врачом, на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком после заседания правительства 26 февраля.

Прямая речь Виктора Ляшко: "Мы начали со вчерашнего дня и сегодня в 8 утра на всех пунктах пересечения государственной границы с Европейским Союзом – работают пограничники, эпидемиологи на каждом пункте, в самых крупных 7-ми пунктах стоят "скорые помощи".

Мы начали там температурный скрининг – и сразу людей, у которых есть подозрение на возможное инфицирование коронавирусом, будут доставлять в инфекционные больницы, где будут проводиться дополнительные исследовании, и после этого будут приниматься определенные решения.

Сегодня в Министерстве здравоохранения утвержден новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции, введены новые алгоритмы температурного скрининга, которые начали действовать на территории всей страны. Они отличаются от тех, которые действовали на прямых рейсах из Китая.

Мы уже сегодня имеем результаты температурных скринингов: у нас было выявлено несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска "Тиса", а также в Черновцах. Все системы – от пограничников до медицинской службы – сработали оперативно.

Например, в Закарпатье был изолирован весь автобус, поскольку там были двое больных. Пока им не провели дополнительное обследование и исследования в Ужгородской инфекционной больнице, они были изолированы в инфекционной больнице. Установлен диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекцию, – и все будут отпущены.

В то же время, мы собираем у всех контакты – и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам, которые сегодня действуют на территории всей Украины".

Ляшко отметил, что "температурный скрининг – это не панацея, это один из элементов защиты границ от проникновения особо опасных инфекций, в том числе и коронавируса", поскольку он позволяет вовремя изолировать больного человека для дальнейших исследований.

Проверять температуру, как и раньше, будут инфракрасными термометрами в лобной части головы. При определенных температурных показателях будут принимать решение.

Но отработан новый алгоритм, что делать с людьми, которые были а автобусе, транспортном средстве (авто), – он "немножко отличается" от того, что было для прямых самолетов из Китая.

Ляшко пояснил, что на границе теперь записывают все контакты людей, путешествующих из стран, где зафиксирована передача коронавирусной инфекции. В дальнейшем, в течение инкубационного периода, с ними будут общаться эпидемиологи, семейные врачи или другие врачи по месту жительства.

Кроме того, в Минздраве разработали "памятку о самоизоляции": тем, кто приехал из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, рекомендуют пройти "обсерватор в домашних условиях", уменьшив контакты с родственниками и другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Ляшко подчеркнул: при симптомах недомагания нужно позвонить врачу и рассказать ему "туристический анамнез" – чтобы тот либо приехал к больному человеку сам, либо вызвал ему "скорую".

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.

В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. 72 гражданина Украины, эвакуированные из Уханя – города, из которого распространился COVID 2019, уже 7-й день проходят обсервацию (наблюдение) в Новых Санжарах Полтавской области. У них проявлений болезни не наблюдается.

В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. Уже есть первые жертвы (11 в Италии и 1 во Франции).

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