В Минюсте хотят рассматривать жалобы о незаконной люстрации

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook

Прямая речь: "Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, что будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной".

Так глава министерства отреагировал на постановление Европейского суда по правам человека, которое утверждает, что увольнение в соответствии с законом "Об очистке власти" нарушило права люстрованих чиновников. Накануне оно вступило в силу.

По его словам, ведомство сделает все, "чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде".

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком", – добавил министр.

В то же время Малюська подчеркнул, что восстановление в должности и выплаты не будут касаться лиц, чья люстрация была обоснованной.

Кроме того, написал министр, ЕСПЧ не считает, что полностью неправомерным люстрации, "а только чрезмерный объем". "Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", – объяснил он.

Напомним: 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.

Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Большая палата ЕСПЧ не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

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