Участники амманской встречи призвали власти Черногории уважать права Сербской Церкви

Власти Черногории должны уважать право Сербской Церкви на собственное имущество.

Об этом говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи, сообщают «РИА Новости».

«Что касается Черногории, то участвующие делегации настоятельно призвали соответствующие органы власти уважать и поддерживать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви», - говорится в заявлении.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской Православной Церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» Церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской Православной Церкви.