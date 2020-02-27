Участники амманской встречи призвали власти Черногории уважать права Сербской Церкви

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11:15
Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
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15:52
В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек
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11:49
Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак
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18:32
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек
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15:54
Названа причина аномально теплой зимы
- 11:15
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10:23
Промышленное производство в Украине в январе 2020 года снизилось на 5,1% к январю-2019
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12:10
Зеленский выступает за гарантированный рынок сбыта украинского угля, создание Госкомитета углепрома
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10:47
Зеленский назначил куратором по трансформации угольной отрасли экс-менеджера Ахметова
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09:45
Президент поручил Минэкоэнерго ограничить импорт угля и электроэнергии
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13:34
«Война» Бахматюка и Сытника. Названа реальная причина конфликта
- 10:23
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17:59
Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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10:04
Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
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14:15
В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки
- 17:59
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Лучшие вертикальные радиаторы от производителя
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18:12
Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
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Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха
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09:27
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
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09:24
Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа
- 11:24
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09:14
Землетрясение в Турции: девять погибших, 37 раненых
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09:16
На востоке Турции из-за схода лавины закрыли шоссе
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09:14
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink для раздачи интернета
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09:08
В Николаеве взорвали банкомат и украли 250 тысяч
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09:14
В Николаеве двух патрульных задержали за продажу марихуаны
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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09:11
В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
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09:14
Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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