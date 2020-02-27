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Участники амманской встречи призвали власти Черногории уважать права Сербской Церкви

27.02.2020 / 11:00
Участники амманской встречи призвали власти Черногории уважать права Сербской Церкви
РИА Новости Источник: РИА Новости
В Сербской Православной Церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» Церкви

Власти Черногории должны уважать право Сербской Церкви на собственное имущество.

Об этом говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи, сообщают «РИА Новости».

«Что касается Черногории, то участвующие делегации настоятельно призвали соответствующие органы власти уважать и поддерживать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви», - говорится в заявлении.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской Православной Церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» Церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской Православной Церкви.

Источник: РИА Новости
Черногория, Амман
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