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Сурков заявил, что "Украины нет" и что для Донбасса быть в ней – "унижение"

27.02.2020 / 11:46
Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

Он не видит иного способа взаимодействия с Украиной, как силовое принуждение к "братству".

Об этом шла речь в смс-интервью, которое Сурков дал директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии" после ухода из Кремля.

Сурков об Украине и перспективах ее отношений с Россией: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся.

Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

Сурков о Донбассе: "Донбасс для меня не что, а кто. Люди, прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины.

Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война – дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились.

На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь – не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они – герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой".

Ответ на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины: "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

О Владимире Зеленском: "Не лох. Во всяком случае, в Париже (на встрече лидеров "нормандской четверки" – УП) все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях".

О причинах своей отставки: "Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился".

Сурков уточнил, что сам попросил об отставке: "Это была чистая самоволка".

Он добавил, что Владимир Соловьев из "Коммерсанта" и Алексей Венедиктов из "Эхо Москвы" довольно верно описали причины его ухода с должности помощника Владимира Путина и кураторства Украины.

Напомним: в феврале-марте 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти и смятением в Киеве, прикрывшись незаконным "референдумом" о статусе АРК.

После этого Россия спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который до сих пор поддерживает морально, материально, финансово и политически.

Российская Федерация из-за аннексии Крыма находится под санкциями Украины, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

Россия является участницей мирных переговоров, хотя не признает себя стороной конфликта.

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Донбасс, РФ, Сурков
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