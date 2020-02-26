Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санврачом

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге по итогам заседания Кабинета министров в среду, 26 февраля.

"Наша главная задача - не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализировать. Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновению на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал он.

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