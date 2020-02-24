В УПЦ объяснили, почему не произошел массовый переход верующих в ПЦУ

Массовый отток прихожан из Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины не состоялся, поскольку две Церкви различаются не только своим способом организации, а очень глубоко разнятся по своему содержанию.

Об этом заявил архиепископ Феодосий (Снигирёв) на Ютуб- канале «Витражи: О вере в красках», комментируя причины и последствия церковного раскола в Украине.

«Основополагающий фундамент у людей, которые посещают ПЦУ или до этого посещали Киевский Патриархат, в отличии от людей, которые посещают УПЦ, совершенно различны.

Дело в том, что в УПЦ подавляющее большинство людей наших прихожан - это люди, которые нашли духовную жемчужину Евангельскую и именно в Духе держатся своей Церкви.

В Киевском Патриархате и, после ребрендинга, в ПЦУ, основной стержень – идеология, народная душевность», - заявил владыка.

Он отметил, что для верующих УПЦ спасение души важнее, чем идеология.

«Массовый переход из нашей Церкви, где люди живут ради духовного, в ту Церковь, где душевное и идеологическое, был невозможен изначально. Для нас это было понятно всегда. Ограду нашей Церкви за последние годы покинули те, которые искали в ней идеологию, а не Дух», - подчеркнул архиепископ Феодосий.

По его словам, относительно ушедших в раскол Церковь старается поступать с рассуждением, принимая канонические меры.

«Рассуждение употребляется Церковью для того, чтобы каждый человек имел дорогу ко спасению, даже тот, который ушел из Церкви, предал ее. В отношении мирян, ушедших из Церкви, - призывами, в отношении клириков или епископов не только призывом, но и запрещением в священнослужении, чтобы эта каноническая мера имела на них воздействие», - отметил владыка.

Архиепископ Феодосий напомнил, что при соблазне раскола всегда нужно сделать выбор между Истиной и обстоятельствами.

«Необходимо отделить главное от второстепенного в жизни. Главное в жизни – это спасение, все остальное – второстепенное. Конечно, это бывает очень трудно. Часто психологически сложно, особенно если семья находится под влиянием ложных убеждений, но это сделать необходимо. Истина одна, Церковь одна, спасение одно», - подчеркнул владыка Феодосий.