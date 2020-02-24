Смерть в доме экс-главы МИД переквалифицировали на умышленное убийство

Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции Украины

Дословно: "Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина".

"Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая".

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним: в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД. По предварительным данным, Старицкий "покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, находились в других комнатах по своим делам".

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