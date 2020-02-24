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Минздрав: в Украине не зафиксирован ни один случай китайского коронавируса

24.02.2020 / 15:23
По состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 инфицированных коронавирусом.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Указано, что на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Источник

коронавирус, Китай, Минздрав
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