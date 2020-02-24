Эвакуированных из Китая каждые 3-4 дня будут проверять на коронавирус

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах 23 февраля.

"Мы будем каждые 3-4 дня проводить лабораторные исследования (на определение коронавируса в крови граждан, находящихся на карантине в Новых Санжарах - ред). Они будут проводиться в лаборатории Центра общественного здоровья, поэтому мы ждем в ближайшее время сообщения, когда именно нам ждать результатов и какие именно эти результаты будут", - сказал Ляшко.

Он пообещал проинформировать о результатах исследований.

Напомним, 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Всего на обсервации находятся 94 человека.

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