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Ионинский монастырь дарит церковным певчим редкий богослужебный сборник «Ирмологий»

30.01.2020 / 13:33
Ионинский монастырь дарит церковным певчим редкий богослужебный сборник «Ирмологий»
Ирмологий Источник: Центр информации УПЦ
Двухтомник содержит все ирмосы, используемые в богослужении ежедневно в течение церковного года

«Ирмологий» - уникальное издание, подготовленное на основе дореволюционного рукописного ирмология Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Свято-Троицкого Ионинского монастыря, обитель начала масштабную благотворительную акцию, во время которой каждый церковный певчий имеет возможность получить в подарок редкий двухтомник.

«Из-за Первой мировой войны и революции сборник не был издан. Коллективом Издательского отдела Ионинского монастыря была проведена длительная и кропотливая работа по подготовке на основе чудом дошедшего до нас рукописного Лаврского ирмология 1902-1904 гг.», - сообщают на сайте монастыря.

Двухтомник содержит все ирмосы, используемые в богослужении ежедневно в течение церковного года.

Заявки принимаются от настоятелей, регентов, заведующих библиотеками и певчих церковных хоров на электронную форму: https://bit.ly/2GxK4ki. 

«После заполнения формы в течение нескольких дней вы получите на вашу электронную почту подтверждение об отправке вам двухтомника, оплачиваете при этом только доставку Новой почтой. На клироса и в библиотеки высылается до трёх комплектов издания, регентам и певчим - по одному. В монастыри и учебные заведения - по необходимости», - отметили на сайте обители.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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