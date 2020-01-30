Ионинский монастырь дарит церковным певчим редкий богослужебный сборник «Ирмологий»

«Ирмологий» - уникальное издание, подготовленное на основе дореволюционного рукописного ирмология Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Свято-Троицкого Ионинского монастыря, обитель начала масштабную благотворительную акцию, во время которой каждый церковный певчий имеет возможность получить в подарок редкий двухтомник.

«Из-за Первой мировой войны и революции сборник не был издан. Коллективом Издательского отдела Ионинского монастыря была проведена длительная и кропотливая работа по подготовке на основе чудом дошедшего до нас рукописного Лаврского ирмология 1902-1904 гг.», - сообщают на сайте монастыря.

Двухтомник содержит все ирмосы, используемые в богослужении ежедневно в течение церковного года.

Заявки принимаются от настоятелей, регентов, заведующих библиотеками и певчих церковных хоров на электронную форму: https://bit.ly/2GxK4ki.

«После заполнения формы в течение нескольких дней вы получите на вашу электронную почту подтверждение об отправке вам двухтомника, оплачиваете при этом только доставку Новой почтой. На клироса и в библиотеки высылается до трёх комплектов издания, регентам и певчим - по одному. В монастыри и учебные заведения - по необходимости», - отметили на сайте обители.