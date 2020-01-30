Войти | Зарегистрироваться
14:22

четверг,
30 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл встретился с киевскими семинаристами и дал духовные советы

30.01.2020 / 13:15
Патриарх Кирилл встретился с киевскими семинаристами и дал духовные советы
Делегация КДАиС на встрече с Патриархом Источник: Патриархия.ру
Один из студентов КДАиС обратился Патриарху с вопросом о том, что сейчас является главным при выборе жизненного пути для выпускников духовных школ

В Москве 29 января состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с ректором, преподавателями и студентами Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Патриархии, Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим со словом, в котором затронул проблему церковного раскола в Украине. 

Один из студентов КДАиС обратился Патриарху с вопросом о том, что сейчас является главным при выборе жизненного пути для выпускников духовных школ. 

«Это тот случай, когда я не смогу, наверное, односложно ответить. Для одного главное одно, для другого - другое. Один склонен к научной работе, а другой прекрасно поет в церковном хоре. Один будет богословом, другой - протодиаконом. От индивидуальности очень зависит, что является главным. Если перейти на философский уровень рассуждений, то самыми главными, с моей точки зрения, являются два фактора: первый - это состояние разума человека, второй - состояние его сердца», - отметил Патриарх.

По его словам, каждый человек, в зависимости от своих талантов и способностей, должен сделать правильный жизненный выбор.

«Без искренней веры и без искреннего благочестия служение священника никогда не будет успешным», - подчеркнул Святейший Владыка. 

Студенты КДАиС подарили Патриарху Кириллу издания Киевской духовной академии и семинарии: выпуски студенческого журнала «Академический летописец», пособие для 2-го класса духовной семинарии «Догматическое богословие» под редакцией епископа Сильвестра и Биографический словарь Киевской духовной академии в трех томах.

Как сообщалось ранее, заведующий библиотекой и церковно-археологическим музеем Киевской духовной академии архимандрит Дамаскин (Лебедь) принял участие в работе XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

Источник: Inpress.ua
рпц, кдаис
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.