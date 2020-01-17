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На Волыни состоится благотворительный концерт для сбора средств детям-сиротам

17.01.2020 / 12:07
На Волыни состоится благотворительный концерт для сбора средств детям-сиротам
Благотворительный концерт Источник: Центр информации УПЦ
Организаторы собирают всех неравнодушных, чтобы совместными усилиями осуществлять дела милосердия и помочь детям-сиротам, больным и нуждающимся

В Луцке 21 января состоится благотворительный рождественский концерт для сбора средств детям-сиротам, больным и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, благотворителями будут не только зрители в зале, но и творческие коллективы и артисты, которые выступят на концерте.

«Традиционно в благотворительном концерте примут участие церковные хоры Волынской епархии, светские коллективы, воспитанники детских воскресных и музыкальных школ, а также новые исполнители.

В этом году гостем мероприятия станет победитель вокального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко», - сообщили в епархии.

Организаторы собирают всех неравнодушных, чтобы совместными усилиями осуществлять дела милосердия и помочь детям-сиротам, больным и нуждающимся.

«Поддержим вместе это ежегодное благотворительное рождественское представление, чтобы подарить немного радости всем, кто находится в беде и нуждается в нашей поддержке», - призвали в епархии.

Начало мероприятия в 18:00.

Прямую интернет-трансляцию можно будет посмотреть в группе Волынской епархии УПЦ в Facebook.

Источник: Inpress.ua
дети, упц
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