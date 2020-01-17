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Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь – с 18 лет

17.01.2020 / 12:17
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет.

Президент Украины подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", согласно которому планируется призвать на срочную военную службу, начиная с 18 лет.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", - говорится в тексте указа №13/2020 от 16 января, опубликованном на сайте главы государства.

При этом определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в 2020 году, поручено Кабинету министров Украины.

Также указ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной службы в два этапа: в апреле-июне 2020 года и в октябре-декабре 2020 года.

Как сообщалось, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины будет сохранен, а возраст призывников будет повышен с 18 до 20 лет, при этом призывники гарантировано не будут попадать в зону проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. Впоследствии Порошенко ежегодно до 2019 года включительно подписывал указы о призыве на срочную военную службу лиц мужского пола, которым ко дню отправки в военные части исполнилось 20 лет, но не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на увольнение или отсрочку от призыва.

В октябре 2019 года начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко рассказал, что Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет. Он также отметил расхождения между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентских указах о призыве: первый предусматривает призыв с 18 лет, а указы - с 20. Соответствующая инициатива была озвучена в Офисе президента, ее поддержал Генеральный штаб ВСУ.

Источник

армия, призыв, указ, Зеленский
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