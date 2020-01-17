«Украине нужна бюджетная децентрализация» - нардеп от фракции Слуга Народа Татьяна Грищенко

Необходимо завершить процесс децентрализации в Украине, а выборность губернаторов должна стать основой политического устройства страны с широкими полномочиями для местного самоуправления. Для этого нужно внести соответствующие изменения в конституцию Украины.

Народный депутат Верховной Рады от партии Слуга Народа Татьяна Грищенко заявила:

«Губернатора, конечно, нужно выбирать только прямым голосованием. Потому что человек должен решать некоторые вопросы, а не думать что сегодня он на работе, а завтра его снимут, потому что поменялась власть, чтобы у него была выборная должность. Он должен знать, что его выбрали люди, которые ему доверяют и он идет делать для людей. В результате будет больше шансов иметь какой-то диалог между должностными лицами и простыми гражданами. Самое главное, что это будет независимая должность, он будет руководить соответственно тому, как ему люди дадут этот шанс».

Первоочередной задачей сегодня является формирование действенного местного самоуправления, в котором расширенные полномочия получат территориальные общины, а не назначенные сверху председатели областных и районных администраций. Именно выборные должности дадут возможность гражданам контролировать чиновников, для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Используя механизмы самостоятельного формирования бюджета, области смогут сами решать, на что тратить ресурсы.

«Бюджетная децентрализация - это когда бюджет должен формироваться именно в регионе, потому что люди знают, где лучше им использовать деньги, за что они платят налоги, что им нужно. Не люди, которые сидят сверху, должны руководить тем, о чем они не знают, как живется сейчас среднему бизнесу, именно людям, которые живут на местах, где они работают. Поэтому я считаю, что бюджет должен формироваться децентрализовано, снизу вверх, а не сверху вниз. Сначала бюджет должен формироваться в регионах, а потом передаваться на утверждение в Кабмин и ВР», - отметила Грищенко

Комплексные действия позволят закончить децентрализацию и реформируют местное самоуправление Украины до европейских стандартов.