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Порошенко заступился за Гончарука: раздувают псевдо-скандал

17.01.2020 / 12:48
Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука.

 Намекает, что к этому причастен олигарх Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал национализированный "Приватбанк".

Об этом свидетельствует комментарий 5-го президента в кулуарах парламента 16 января, а также Facebook-страница Петра Порошенко

Прямая речь Порошенко: "О ситуации с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.

Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы".

Таким образом Порошенко намекает, что к слитым материалам причастен Коломойский.

По словам нардепа Порошенко, его политическая сила "Европейская солидарность" участия в "атаке" на экономический блок правительства брать не будет.

Наопним: 15 января в сети была опубликована прослушка, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". На заседании фракции "Слуга народа" живо обсуждали это.

Также ходили слухи, что премьер якобы написал заявление об увольнении или что возможна его отставка.

В записи якобы участвуют, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, министр Тимофей Милованов, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб и заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Ковалив сообщила УП, что на записи не ее голос.

запись могла осуществляться 16 декабря 2019 года на встрече в формате "на кофе" между представителями Кабмина и Нацбанка в здании НБУ.

Рожкова не первый раз попадает на "пленки". Ее прослушивали в 2016 году. Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева связала прослушивание с тем, что Рожкова вела национализацию "Приватбанка".

Утром 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, - и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

Источник

Порошенко, Коломойский, Гончарук
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