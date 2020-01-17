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Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине

17.01.2020 / 13:19
Национальная полиция открыла 2 уголовных производства из-за сообщения следователей Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за бывшим американским послом Мари Йованович.

Об этом сообщает сайт МВД

В МВД говорят, что приняли к сведению материалы, опубликованніе 14 января следователями Палаты представителей, и после их анализа полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве рассказали, что комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время ее каденции в Украине за Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и происходило вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказу американцев.

В МВД отметили, что позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов, однако в опубликованных записях "содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях", которая защищает права дипломата на территории другой страны.

МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому делу.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил представителям США принять участие в расследовании.

Дословно: "Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Напомним, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в рамках дела об импичменте Дональда Трампа опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей, в том числе из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель считает, что эта переписка свидетельствуют о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович находилась под наблюдением до того, как ее уволили.

Речь идет о переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом.

Отмечается, что Хайд оскорблял Йованович и, видимо, предоставлял информацию о ее передвижениях в Киеве.

Так, в одном из сообщений Хайд написал: "Они перевезут ее завтра". В другом он сказал, что у него есть партнеры в Украине, которые могут помочь отследить Йованович.

Прошлой осенью Йованович говорила, что ей звонили поздно ночью из Вашингтона, предупреждая, что ей нужно срочно вернуться в Соединенные Штаты, и существуют опасения относительно ее безопасности.

С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.

Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а потом была опубликована стенограмма ее показаний.

Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

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уголовное дело, полиция, Йованович
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