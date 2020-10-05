Полиция открыла дело из-за концерта в Харькове

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что сотрудники Новобаварского отделения полиции 1 октября увидели информацию о проведении концерта на территории района 3 октября. После этого они отправили запрос в райадминистрацию, в котором хотели узнать об организаторе мероприятия и ориентировочном количестве участников, а также напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинных мер.

3 октября сотрудники полиции присутствовали на концерте и напоминали зрителям о необходимости придерживаться правил. Также они фиксировали нарушения со стороны организаторов.

По итогу концерта, правоохранительные органы открыли дело по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Харьковская область с 28 сентября находится в "оранжевой" зоне карантина.

Ранее, в Энергодаре решили усилить карантин из-за вспышки COVID-19.

Также, экс-мэр Харькова Михаил Добкин снял кандидатуру с выборов городского главы в пользу Кернеса.

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