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В Кременчуге освятили новый храмовый комплекс УПЦ

05.10.2020 / 17:45
В Кременчуге освятили новый храмовый комплекс УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На богослужении присутствовали многочисленные гости

В Кременчуге состоялся чин освящения храмового комплекса Украинской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского.

Божественную литургию в новом храме возглавил митрополит Кременчугский и Лубенский Николай, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Кременчуцьку газету».

На богослужении присутствовали многочисленные гости, среди которых – мэр Кременчуга Виталий Малецкий и семья главных меценатов строительства во главе с Максимом Королем.

По окончании богослужения митрополит Николай поздравил прихожан с этим знаменательным днем, отметив, что с появлением нового дома Божьего у жителей и гостей Кременчуга есть прекрасная возможность усилить молитву за украинский народ и его будущее.

Как рассказал настоятель отец Феодосий, ранее в небольшом храме, который больше напоминал часовню, вмещалось лишь небольшое количество людей, а в новом храме молиться смогут не менее сотни верующих. Рядом с церковью установили фонтан и фигурки ангелов, а также построили приходской дом, где проводятся занятия воскресной школы и духовные беседы. Кроме того, у храмового комплекса появилась своя котельная.

«Все это стало возможным благодаря поддержке меценатов – семьи Король, – подчеркнул архимандрит. – <...> Сегодня вышло так, что мы освятили храм Серафима Саровского и сегодня день Ионы Киевского. Это два великих святых, которых все чествуют. Они словно сошлись сегодня в этом новом храме».

В издании отметили, что это уже второй храм УПЦ, построенный архимандритом Феодосием – первый храм священнослужитель построил в поселке Шишаки Полтавской области, откуда был переведен на службу в Кременчуг.

Митрополит Николай поблагодарил отца настоятеля и пожелал, чтобы народ Божий собирался в этом новом храме, и чтобы среди него было как можно больше детей и молодежи. Архиерей также поблагодарил всех благотворителей и участников строительства и вручил им церковные награды.

Архимандрит Феодосий, которому в этот торжественный день исполнилось 42 года, в свою очередь поблагодарил владыку Николая за пастырство, городские власти – за содействие в решении вопросов строительства, а каждого прихожанина – за веру.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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