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Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в монастыре в честь иконы Богородицы «Услышательница»

05.10.2020 / 17:42
Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в монастыре в честь иконы Богородицы «Услышательница»
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением вознесли особую молитву о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах

На Киевщине Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил престольный праздник в честь иконы Богородицы «Услышательница»в женском монастыре УПЦ в селе Фасова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за богослужением вознесли особую молитву о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах.

За Божественной литургией Предстоятелю сослужили митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон, архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, епископ Бородянский Марк, епископ Бышевский Кирилл, духовенство и гости обители в священном сане.

За богослужением молились насельницы и старшая сестра монастыря в честь иконы Божией Матери «Услышательница» монахиня Архелая (Король).

На малом входе Блаженнейший Онуфрий наградил духовенство богослужебными знаками отличия.

По совершении Божественной литургии священнослужители совершили чин славления перед чудотворной иконой Богородицы, а верующих окропили святой водой. Благотворители обители были отмечены церковными наградами.

Икона Божией Матери «Услышательница», которая хранится в женской обители, является списком одноименного образа из афонского монастыря Зограф. В 1990-м году икону передала в храм села Фасова одна из прихожанок тогда еще прихода в честь святителя Николая, в семье которой образ передавался по наследству. После перенесения святыни в храм икона проявила чудотворную силу: по свидетельству очевидцев. потемневшее от времени изображение во время богослужения обновилось.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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