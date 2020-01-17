В Церкви рассказали, избавляет ли от грехов купание в проруби на Крещение

Купание в крещенской проруби есть лишь моментом физиологическим (закаливание) и психологическим - проявлением мужества, и, может быть, еще все-таки моментом своеобразного исповедания веры, но никак не духовным актом и уж тем более не освященным обрядом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал священник Андрей Чиженко в своем комментарии для портала «Православная Жизнь».

«От грехов человека избавляет только Таинство Исповеди перед законным священнослужителем Православной Церкви. Тогда при устном исповедании грехов, при наличии осознания греха и сокрушения-покаяния сердечного, во время произнесения священником разрешительной молитвы, являющейся формулой-кульминацией Таинства Исповеди, Бог прощает человеку грехи и исцеляет его», - отметил священник.

Он подчеркнул, что во время празднования Крещения посредством зимних купаний существует определенная опасность, которая связанная с духовной жизнью.

«Для некоторых людей весь праздник Крещения Господня, во время которого вспоминается не только крещение Спасителя святым Иоанном Крестителем, но и великое событие Богоявления - явления миру Святой Троицы, сводится только лишь к купанию в проруби. С утра игнорируется Литургия, напротив, набираются горячительные напитки и закуски, едут к проруби, в бани. Проводят праздник Крещения без Христа. Вот что страшно! Для подобных людей данный праздник всего лишь добрая дедушкина традиция, предлог проявить свое мужество, собраться вместе для того, чтобы выпить и закусить», - напомнил священник.

По его словам, главное в праздник Крещения посетить храм и встретиться со Спасителем, «не оставаясь на примитивном телесном уровне празднования христианского праздника без Христа».