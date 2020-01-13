Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В ПЦУ освятили 20 тыс икон с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана

13.01.2020 / 17:15
В ПЦУ освятили 20 тыс икон с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана
ПЦУ Источник: Фейсбук
Первый заместитель председателя Синодального управления военного духовенства ПЦУ протоиерей Тарас Мельник рассказал, что было принято решение написать новую икону – с новыми героями

Глава Православной Церкви Украины Епифаний Думенко освятил более 20 тысяч икон «Покрова воинская», на которых изображены Мазепа, воины УПА, АТО и активисты Майдана.

Как сообщается на Facebook-странице Синодального управления военного духовенства ПЦУ, «это особые иконы, созданные специально для молитвенных нужд украинских военнослужащих».

Первый заместитель председателя Синодального управления военного духовенства ПЦУ протоиерей Тарас Мельник рассказал, что было принято решение написать новую икону – с новыми героями (воинами УПА, АТО и майдановцами – Ред.).

По его словам, «военные задали вопрос: можем ли мы написать новую икону. Потому что сегодня мы имеем много новых героев. Сегодня начинает твориться новая история нашей страны. Было принято решение написать эту икону».

Более 20 тысяч копий иконы «Пресвятой Богородицы – покровительницы украинских воинов» было изготовлено в рамках акции ПЦУ «Воины под покровом Богородицы» при поддержке бизнесмена Робертаса Габуласа, председателя Благотворительного фонда «Корона князей Острожских» в декабре прошлого года.

Источник: Inpress.ua
икона, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.