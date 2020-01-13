Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире

13.01.2020 / 16:37
Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире
Ромфея Источник: Ромфея
Он напомнил, что церковная логика основана на учении Евангелия, Предания и канонического права

Православная Церковь во всем мире переживает сейчас особый период, который требует, чтобы верующие усилили молитву и соборно трудились ради единства.

Об этом рассказал Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, сообщается в греческом издании romfea.gr.

«Православная Церковь во всем мире в настоящее время переживает особый этап, который требует от всех нас активизировать наши молитвы и работать вместе для сохранения единства, которое является повелением Господа», – сказал Патриарх Иоанн Х.

Он напомнил, что церковная логика основана на учении Евангелия, Предания и канонического права.

«От всех тех, кто занимается делами Церкви, требуется держаться подальше от разжигания споров, чтобы верующие не были сбиты с толку различными фантастическими рассказами, нацеленными исключительно на уменьшение доверия к Церкви», – отметил Патриарх Иоанн Х.

Он также призвал к скорейшему формированию правительства в Ливане и подчеркнул, что Антиохийская Церковь «будет защищать правду и оставаться пророческим голосом по вопросам своей родины и своего народа, Ближнего Востока, никогда не забывая их».

Источник: Inpress.ua
Православие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.