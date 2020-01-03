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В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ

03.01.2020 / 11:50
В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ
Нежинская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
в январе 2019 года неизвестные дважды наносили оскорбительную надпись на стену колокольни Нежинского монастыря

В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского мужского монастыря Украинской Православной Церкви.

Акт вандализма был совершен в ночь на 1 января, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии.

«Пока в новогоднюю ночь в православных храмах верующие благодарили Господа за год минувший и просили мира для страны, вандалы в который раз успели раскрасить и осквернить стены Нежинского Благовещенского монастыря», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2019 года неизвестные дважды наносили оскорбительную надпись на стену колокольни Нежинского монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Нежин
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